Das wird die Region Thun im Jahr 2018 prägen

Ausblick

Januar

An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung Oberhofen stellt sich die Frage: Segnet die Bevölkerung das Budget 2018 doch noch ab?

Der Regierungsrat kommuniziert den Entscheid in Sachen Thuner Gymerstandorte: Hält er am Standort Seefeld fest, oder konzentriert er sich auf die Schadau, inklusive Neubauprojekt? Mit dem Entscheid eng verbunden ist auch die Schulraumplanung der Stadt.

Der Thuner Stadtrat befindet über die Kredite zur Attraktivierung des Bonstettenparks. Sagt das Parlament Ja, folgen danach die Baubewilligungsverfahren und die in Etappen vorgesehene Realisierung der Massnahmen.



Februar

2018 feiert Oberdiessbach 800 Jahre Gemeinde und 350 Jahre Schloss – im Februar ­finden die ersten Anlässe statt.



März

Das neue Thun-Bier steht vor der Lancierung: Für die rund 170 Aktionäre gibt es am 2. März einen Tag der offenen Tür. Der erste Bier-Output geht frühestens im April über die Bühne.

Die Bauarbeiten für die neue Naturparkkäserei Diemtigtal gehen los. Im Herbst 2019 soll die Produktion im 38-Millionen-Projekt starten.



April

Der gut 5 Millionen Franken teure Umbau der Aula Heimberg beim Schulhaus Untere Au wird abgeschlossen.

Die Stockhornbahn weiht zum 50-Jahr-Jubiläum die neuen Kabinen ein.

Die Jungfraubahnen möchten im Frühling mit dem Bau der umstrittenen V-Bahn beginnen.



Mai

Der FC Thun startet in gefährlicher Nähe des Abstiegsplatzes in die Rückrunde der Saison. Spätestens im Mai entscheidet sich: Bleibt der FC in der Super League – und hat damit in der heutigen Form eine Zukunft?

Ganz anders die Gefühlslage bei Wacker Thun: Die Handballer überwintern an der Spitze. Im Mai – oder im Extremfall in der ersten Juniwoche – ist der Playoff-Final vorbei. Mit dem zweiten Wacker-Meistertitel?

Nach 2012 und 2015 findet die dritte Art-Container-Ausstellung in Steffisburg statt.



Juni

Die Oberländer Märlibühni feierte 2017 mit «Vogellisi» einen derartigen Grosserfolg, dass im Juni die Zweitauflage startet.



Juli

Im Sommer gibt die langjährige Direktorin Lilian Raselli die Leitung des Schlossmuseums ab – die Nachfolge ist offen. Bereits im Frühling wird die neu gestaltete Dauerausstellung eröffnet.

Die Thunerseespiele bringen die Mundartversion von «Mamma Mia!» auf die Bühne – es ist die letzte Produktion vor dem Besitzerwechsel zu Freddy Burger Management Zürich.

Im Juli dürfte es mit den Bauarbeiten für die Erschliessung des Aarefelds in Steffisburg losgehen.



August

Spätestens am 3. August soll der Spatenstich für die zwei zusätzlichen Fussball-Spielfelder bei der Stockhorn-Arena erfolgen.