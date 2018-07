Das «Vogellisi» zog diesen Sommer 9000 Besucher an

«Wir hatten viel Sonnenschein – wettertechnisch, aber auch im übertragenen Sinne», fasst Regisseurin Annemarie Stähli die zweite Saison des Freilichttheaters «Vogellisi», einer Produktion der Oberländer Märlibühni, zusammen.

Am Samstagabend feierte das Stück Derniere, nach 15 regulären und 5 Zusatzvorstellungen, die allesamt ausverkauft waren. Bereits letztes Jahr lockte das «Vogellisi» rund 10'000 Menschen in den Steffisburger Schnittweier. Nach zwei Saisons haben insgesamt rund 19'000 Zuschauer während 41 Vorstellungen das Stück gesehen.

«Es ist wunderbar gelaufen», freut sich Stähli. Die freiwilligen Helfer und die Schauspieler seien ein eingespieltes Team gewesen, «besser hätte es nicht sein können». Auch die Unterstützung durch Unternehmen und die Gemeinde habe die erfolgreiche Durchführung erst möglich gemacht: «Unsere Partner waren nicht nur Geldgeber, sondern auch Macher – dafür bin ich sehr dankbar», sagt Stähli.

An drei Abenden fiel während der Aufführung leichter Regen, der aber nie von langer Dauer gewesen sei. Besonders erfreulich seien jedoch die Rückmeldungen aus dem Publikum gewesen: «Viele Besuchende haben uns sehr berührende und emotionale Feedbacks gegeben.» Zuschauerinnen und Zuschauer aus anderen Kantonen befanden, dass sich die Anfahrt «wirklich gelohnt» habe.

An der Derniere habe das Publikum, während Annemarie Stähli die Schauspielerinnen und Schauspieler verabschiedete, das «Vogellisi» zu singen begonnen: «Das war ein unglaublicher Moment – und ein gebührender Abschluss für unser Theaterstück», sagt die Regisseurin. Hauptdarstellerin Desirée Naef, die sich kurz nach der Premiere verletzte, konnte ihre Rolle während aller Vorstellungen spielen.

Pause vor nächstem Projekt

Von der Bühne hat sich das Vogellisi endgültig verabschiedet. Andere Projekte rund um die Figur jedoch nehmen gerade Fahrt auf: «Die ‹Vogellisi›-Merchandiseprodukte stossen auf grossen Anklang», sagt Stähli. Sie sollen weiterhin in Geschäften in Adelboden verkauft werden. Für den geplanten Erlebnisweg in Adelboden muss aktuell die Finanzierung gesichert sowie anschliessend das Baugesuch eingereicht werden. 2019 sollen die Arbeiten am Weg starten. «Bis dahin steht aber noch viel Arbeit an», sagt Annemarie Stähli.

Ein konkretes Projekt für eine nächste Produktion der Oberländer Märlibühni, deren Leiterin sie ist, hat Stähli noch nicht. Erst müsse das Kapitel «Vogellisi» abgeschlossen und verarbeitet werden, anschliessend werde sie sich einem neuen Stück widmen: «Jedes Jahr aufzuführen, ist für uns nicht denkbar. Bis zur nächsten Produktion kann es nun anderthalb oder zwei Jahre dauern.» (Thuner Tagblatt)