Das «Opfer», das selber zuschlägt

Am Ende dieses Kommentars lesen Sie einen Namen und sehen ein Porträtbild. So weit, so unspektakulär, denn das sind Sie sich von unserer Zeitung gewohnt. Wer hier eine eigene Meinung vertritt, macht dies transparent. Dass es auch anders geht, zeigt der Gewerbeverein Thuner KMU in seiner aktuellen Ausgabe der «Gwärbposcht». Auf mehreren Seiten wird dem Gemeinderat hinsichtlich der Legislaturziele gar kein gutes Zeugnis ausgestellt – ohne dass sich der Autor oder die Autorin zu erkennen gibt.