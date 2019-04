Das Kakadu ist Geschichte

Das Restaurant Kakadu, das einst beliebte Quartierbeizli auf der Uetendorfer Allmend, ist seit einigen Tagen geschlossen. 50 Jahre nach dem Kauf durch Walter und Verena Beurer im Jahr 1969 wurde die Liegenschaft von ihren Nachkommen per 1. April an die BHG Kakadu verkauft. Was mit der Liegenschaft, der noch bestehenden Backstube im Untergeschoss und dem Restaurant dereinst geschehen soll, konnte bis dato nicht in Erfahrung gebracht werden.