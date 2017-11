Das «Härzbluet» fliesst doch wieder

Es gab einen Moment, da war das «Härzbluet» weg. Während dreier Spendensaisons hatte der von Fans ge­gründete Verein «Härzbluet für üse FC Thun» mit jeder Menge Enthusiasmus Tausende von Menschen dazu motivieren können, den finanziell gebeutelten Super-League-Club zu unter­stützen.

Zuletzt ging es um das nackte Überleben des FC Thun – 300'000 Franken konnte der «Härzbluet»-Verein allein im letzten Frühling an die Rettung beisteuern. Insgesamt kam seit 2014 die beeindruckende Summe von 700'000 Franken zusammen. Der Einsatz des Vereinsvorstands war enorm – so gross, dass mit ­Silvan Egger eine der treibenden Kräfte das Handtuch werfen musste: Zu stark wurde die Arbeit in seinem eigenen Unternehmen durch sein «Härzbluet»-Engagement tangiert.

«Da stellten wir uns die Frage, ob wir sofort aufhören sollen», blickt Vereins­präsident Luki Frieden zurück. Auch sein Job als Filmemacher hatte gelitten, was sich nicht zuletzt finanziell deutlich nieder­geschlagen habe. «Ich fragte mich: Was mache ich da eigentlich? Ich gebe ein Viertel meiner Arbeitszeit her, um für einen Fussballclub Geld zu sammeln.» Es war der Tiefpunkt – der «Härzbluet»-Verein stand vor dem Aus.

Grundidee wiederbelebt

«Doch dann sagten wir uns: Es wäre schade für all die schönen Geschichten, schade für all die Leute, die ‹Härzbluet› unterstützt hatten», sagt Luki Frieden. «Wir fanden: ‹Härzbluet› ist mehr als der Retter in der Not.» Der ursprüngliche Plan war schliesslich, dass die Fans als einer der wichtigen Geldgeber auftreten – im Gegensatz zu anderen Fussballclubs, die sich auf einen Mäzen abstützen können.

«Und so beschlossen wir, mit dieser Grundidee weiterzumachen: Bescheiden Geld sammeln, möglichst viele Leute animieren. ­Jeder Fünfliber ist wertvoll.» Klar sei: Eine Sammelaktion im Sinn von «Jetzt muss der FC Thun gerettet werden» ist kein zweites Mal möglich. «Das wäre unglaubwürdig, nachdem der Club ja auch ein Darlehen der Stadt erhalten hat und mehr TV-Gelder von der Liga bekommt», betont Vereinspräsident Frieden.

Trotzdem dürfe man sich nichts vormachen – die Luft für den FC Thun bleibe sehr dünn. Frieden ist überzeugt: «Schon nur die ganze Nachwuchsarbeit ist ungeheuer wichtig. Der Club darf nicht verschwinden.»

Neuer visueller Auftritt

Und so verschickt der Verein, der sich nur noch «Härzbluet FC Thun» nennt, in diesen Tagen fünftausend Couverts mit einem Brief und Einzahlungsscheinen an Supporter – mit der Bitte, den FC auch in dieser Saison zu unterstützen. «Härzbluet» hat sich ein neues Erscheinungsbild inklusive Logo gegeben, kreiert neue Schlüsselanhänger und Mützen.

Der Schriftzug wird als Anerkennung für den Supporterverein weiterhin auf den Hosen der Spieler prangen – zumindest so lange, bis eine Firma für diesen Platz einen Sponsoringbetrag bezahlt: «Dann ziehen wir uns zurück», sagt Luki Frieden. Er betont die klare Erwartung an den FC, dass mit den «Härzbluet»-Geldern sorgfältig umgegangen werde.

Sollten mit der neuen Aktion 100'000 Franken zusammenkommen, «würden wir Luftsprünge machen», antwortet Frieden auf die Frage nach den Zielen. «Ein starkes Signal wäre sensationell und täte uns moralisch so richtig gut», ergänzt Vorstandsmitglied Lukas Klingler.

Und: Dieses Mal handelt es sich laut Frieden nicht um einen Hilferuf, sondern eine positive Aufforderung, «mit Freude zusammenzustehen». Denn was die Region leiste, sei unglaublich: «Dass in drei Jahren 700'000 Franken für einen Club gesammelt werden, ist schweizweit einmalig! Das möchten wir honorieren, indem wir weitermachen.»

Ja, es ist wieder da, das «Härzbluet». (Thuner Tagblatt)