Das Comeback des Jahres

Herausragende Leistungen allüberall

Jeweils in der Samstagsausgabe küren der «Berner Oberländer» und das «Thuner Tagblatt» gemeinsam den «Kopf der Woche». In die Kränze kommen Personen, die sich in der abgelaufenen Woche besonders ausgezeichnet haben. Die Wahl ist nicht immer einfach und erfordert oft lange Diskussionen. Ja teilweise wurde gar für den persönlich favorisierten Kandidaten intensive Lobbyarbeit verrichtet. In anderen ­Wochen ist der Sieger offensichtlich.



Ende Jahr wählen die Redaktionen aus diesem Kreise den «Kopf des Jahres». Heuer holte sich der Bär den Titel. Das kantonale Wappentier kehrte nach fast 200 Jahren für eine Stippvisite, die grosse Aufregung verursachte, zurück (siehe Haupttext).



Fast die Hälfte aller Köpfe der Woche vollbrachten ihre ausgezeichnete Leistung im Sport. Dies liegt sicher auch daran, dass in diesem Bereich, wo der Wettkampf im Vordergrund steht, besondere Erfolge herausstechen. Dies auch auf internationalem Niveau. Wie Christian Maurer, der das Langstrecken-Gleitschirmrennen X-Alps zum fünften Mal in souveräner Manier für sich entschied. Oder der Thuner Serverin Lüthi, der den heuer grossartig aufspielenden Roger Federer coacht. Zu den Ausgezeichneten gehörten Fussballer, Handballspieler, Schwinger, eine junge Pfarrerin, Politiker und Wirtschaftsbosse.



Die Wahl muss nicht immer nur auf eine Person fallen. So wurden am 21. Oktober Fabien Gyger, Spiez, Marcel Wyss, Grindelwald, und Beat Schranz, Adelboden, gekürt. Das Trio brachte von den Berufsweltmeisterschaften in Abu Dhabi je eine Goldmedaille ins Oberland.



Oft zeichneten wir auch eine Person stellvertretend für die Leistung vieler aus. Wie Ernst Hunziker, der vor knapp einem Jahr zum 15. und letzten Mal als Kommandant der Zivilschutzorganisation Jungfrau bei den Lauberhornrennen im Einsatz stand. Seine Auszeichnung galt auch den über 1000 Helferinnen und Helfern, die in Wengen an­packten. sgg