Das Casino-Areal hat für den Gemeinderat keine Priorität

Die Entwicklung des Casino-Areals ist also noch nicht definiert – sobald sich etwas tut, soll aber laut Gemeinderat aufgrund der wertvollen Lage ein «qualitätssicherndes Verfahren» angewendet werden. Die Regierung hält weiter fest, dass sie zum heutigen Zeitpunkt keine strategische Option definitiv ausschliessen wolle, also auch nicht einen in der Interpellation erwähnten möglichen neuen Kursaal an diesem Standort.

Zum Interesse privater Investoren am Areal äussert sich der Gemeinderat nicht, weil das Areal nie ausgeschrieben worden sei. «Aufgrund der hervorragenden Lage der Parzelle könnte sich der Gemeinderat aber vorstellen, dass die Nachfrage im Falle einer Ausschreibung gross sein wird.»