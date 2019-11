Das Aus für eine regionale Schwimmhalle in Heimberg?

Es ist eine Never-Ending-Story: Seit Jahren will die Genossenschaft Sportzentrum Heimberg ihre in die Jahre gekommene Anlage sanieren und erweitern. Es wurden Pläne gemacht und eine Projektstudie in Auftrag gegeben. Und schliesslich nochmals von vorne begonnen, nachdem die Stadt Thun mit der Idee an die Heimberger herangetreten war, sich am Projekt zu beteiligen, wenn ihre Wünsche erfüllt würden. Unter anderem der nach einer zusätzlichen Schwimmhalle.