Chance für Luca Henzi winkt

Erstmals wird am Sonntag wie auch beim Bauhaus-Kids-Bike-Cup die Kategorie U-15 ins Programm aufgenommen. «Dadurch bekommen jüngere Fahrer, wie auch mein 11-jähriger Sohn Lian, Gelegenheit, sich erstmals in einem Rennen zu messen», freut sich der frühere Junioren- und Elite-SM-Medaillengewinner und Masters-Weltmeister.

Als Mann der ersten Stunde beim Wiriehorn-Hot-Trail-Bike-Park und Pistenbauer beim Wiriehorn-Downhill-Race freut sich der Förderer, dass auf der Rabenfluh und am Niederhorn neue Downhillparks projektiert werden.

Da am gleichen Wochenende in Maribor (SLO) ein Weltcup-Downhillrennen stattfindet, werden mit dem gebürtigen Thuner Lutz Weber und dem einheimischen Hot-Trail-Teamfahrer Pascal Reusser Topfavoriten fehlen. Wegen eines Handgelenkbruchs, den er sich beim Europacup-Race in Maribor zugezogen hat, muss sich der Aeschlener Vorjahreszweite Elia Saurer in Homberg statt eines Weltcupeinsatzes mit der Rolle als Zuschauer begnügen.

Das ist eine grosse Chance für seinen Hot-Trail-Teamkollegen Luca Henzi, auf das Siegerpodest zu rasen. Mit Chris Hasler begibt sich ein weiterer Hot-Trail-Elitebiker auf den anspruchsvollen Ritt. Es werden ohne Vorlauf und Qualifikation zwei Läufe ausgetragen. Der schnellere Lauf kommt in die Tageswertung.

Spass für Eltern und Kids

Am Samstag wird im Zielhang Moosacker derweil das Kidsrace ausgetragen. Es handelt sich um einen Wiesenslalom mit Hindernissen, Anliegerkurven und kleinen Sprüngen, die jedoch umfahren werden können. Die ganz Kleinen können bei ihrer Fahrt begleitet werden. Die Wettkampfform erfreut sich bei Eltern und Kids grosser Beliebtheit. Der Veranstalter rechnet mit rund 150 Teilnehmern. Auskunft: hombergrace@sc-homberg.ch.