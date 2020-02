Camionneure leiden unter den Staus

Der Transportgewerbeverband Thun und Umgebung hat am Freitag im Restaurant Alpha in Thun seine 79. Hauptversammlung durchgeführt. In seinem Jahresbericht erklärte Präsident Markus Bruni: «Vor allem die Staus rund um Thun plagen uns Transpörtler immer wieder. So suchen seit Jahren Planer, Ingenieure und Politiker nach einer tragfähigen Verkehrslösung auf der rechten Thunerseeseite – bis jetzt leider erfolglos.»