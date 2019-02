Das kantonale Tiefbauamt wird voraussichtlich im Herbst an der Gwattstrasse in Thun den Belag erneuern. «Vorgängig wird im Bereich der Liegenschaften Gwattstrasse 65/65A der schadhafte Gehweg saniert und die Bushaltestelle Seeblick stadteinwärts behindertengerecht mit einer hohen Einsteigekante ausgestattet», heisst es in einer Mitteilung des Kantons.