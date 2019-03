Gerne zeigt sie einen Teil der 47 Bilder, die sie am Wochenende in drei Räumen im 1. Stock des Hotels Schlossberg ausstellt. «Es sind alles Arbeiten, die während mehr als eines Jahres entstanden sind. Die Bilder sind in Mischtechnik gearbeitet. Ich verwende Acrylfarbe, und dazu arbeite ich auch Papiere oder auch mal Sand in die Bilder ein.» Die Strukturen, die dabei entstehen, geben den Bildern Bewegung und Tiefe. Im Atelier verbreiten die Bilder eine friedliche Stimmung, es ist keine Spannung zu spüren, obwohl die Werke je nach Farbe und Motiv durchaus gegensätzlich sind. Da sind Bilder in starken Rottönen, dort stehen andere, bei denen Blau und Grün an Wasserwelten erinnern.

Grenzen überschreiten

Marion Gabathuler bildete sich zur Integrations- und Malschulleiterin weiter, wo sie erlebte, wie frei Kinder mit Farbe und Form umgehen, und wo sie spürte, wie befreiend Malen wirken kann. Dadurch entdeckte sie die Malerei auch für sich. Heute bedeutet Malen für sie auch Grenzen überschreiten, Hürden überwinden, neue Wege finden, Vorurteilen entgegenhalten, ausbrechen und eintauchen in andere Realitäten.

«Dies alles und noch viel mehr beinhaltet der grosse Reichtum der Kunst. Meine grosse Leidenschaft für die Malerei, die Natur, die Musik, den Tanz, die lachenden Kinder dieser Welt – sie alle entflammen und inspirieren mich dazu, die ‹Leichtigkeit des Seins› in meinen Bildern umzusetzen», schreibt sie in ihrer Werkbiografie «Die Leichtigkeit des Seins».

Die Kunstausstellung mit Werken von Marion Gabathuler findet im Restaurant & Hotel Schlossberg Thun am Samstag, 16. März, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt. Die Künstlerin ist an beiden Tagen anwesend.