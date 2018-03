Brügger ist neuer Präsident

Rochade im Präsidium des Uetendorf-Allmend-Leists: Rolf Räss übergibt an Vizepräsident Adrian Brügger, der an der 71. Hauptversammlung im Kirchgemeindehaus Uetendorf mit Applaus ins neue Amt eingesetzt wurde. Rolf Räss, der sich vor einem Jahr als Interimspräsident zur Verfügung stellte, wird noch ein Jahr im Vorstand verbleiben. Einstimmig in den Vorstand gewählt wurden zudem Christine Zingg und Pascal Dünneisen. Sie ersetzen Raymond Vuille, der seinen Rücktritt erklärte.

Präsident Räss dankte dem scheidenden Vorstandsmitglied für die geleisteten Dienste.In seinem Jahresbericht lobte Räss die gut besuchten Anlässe im vergangenen Jahr. «Die Allmendchilbi war ein Erfolg», hob er hervor.

Auch für die Allmendputzete konnten etliche Freiwillige verpflichtet werden, «weil eine saubere Allmend uns wichtig ist». Weiter sagte er, dass beim Vita-Parcours Wiberwäldli Mängel festgestellt worden seien. Eine Sanierung werde zusammen mit den Nachbarleisten aufgegleist.

Mitgliederbestand rückläufig

Die Rechnung schliesst laut Kassierin Carmen Zingg mit einem Gewinn von 2360 Franken ab. Das Budget geht von ähnlichen Zahlen aus wie im Vorjahr. Rechnung und Budget wurden diskussionslos durchgewinkt.

Drei Eintritten stehen achtzehn Austritte gegenüber, damit gehören dem Leist aktuell 360 Mitglieder an. Im Anschluss an die Traktanden gab Bruno Bangerter den rund 50 Leistmitgliedern und Gästen ei­nen kurzen Überblick über den Bau der neuen Abwasserreinigungsanlage Thunersee.

«Die Bauarbeiten sollten in ein paar Monaten abgeschlossen sein», sagte er. Und: Am 15. September werde das Bauwerk mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht.

Gemeindepräsident Albert Rösti überbrachte die Grüsse der Behörde. Er würdigte die Anstrengungen des Vorstandes, der sich für den Weiterbestand des Quartierleists eingesetzt hatte: «Noch vor zwei Jahren drohte mangels eines Kandidaten für das Präsidium das Aus.» Zum geplanten Geleiseausbau der BLS sagte Rösti weiter, sei noch vor den Sommerferien eine Orientierungsversammlung geplant. (Thuner Tagblatt)