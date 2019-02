Die vier Holzbrücken am Strandweg im Gwatt haben ihre maximale Lebensdauer erreicht. Dies teilte die Stadt Thun am Montag mit. Aus Sicherheitsgründen müssen die Brücken saniert werden. «Die Brücken sind seit rund zwanzig Jahren in Betrieb und sanierungsbedürftig geworden», sagte Strasseninspektor Peter Widmer am Montag auf Anfrage. «Das Holz ist zum Teil morsch, deshalb ist die Standfestigkeit nicht mehr gegeben.»