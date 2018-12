Am Samstagabend brach kurz vor 18 Uhr im Gebäude des Restaurants Kreuz in der Berner Gemeinde Uetendorf ein Feuer aus. Der Dachstock stand in Vollbrand. «Kaum wurde das Feuer an einem Ort gelöscht, lodert es wieder auf», erzählt eine Leser-Reporterin am Telefon.