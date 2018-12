Die Meldung zu einem Brand im Restaurant Kreuz an der Dorfstrasse 32 in Uetendorf ging bei der Kantonspolizei Bern am Samstag kurz vor 1750 Uhr ein. Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie Flammen im Bereich des Dachstocks fest. Die ausgerückten Feuerwehren Uetendorf plus, Thun, Steffisburg sowie Uttigen konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und schliesslich löschen.