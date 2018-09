Blütenpollen waren Gift für die Forellen

Auch der Blausee musste in diesem Frühling die Schattenseiten der Klimaerwärmung auf tragische Weise erfahren: «Wir haben im April und Mai einen grossen Ausfall, sprich Mortalität, von Bioforellen gehabt. Dies war auf den enormen Polleneintrag in den Blausee und in die Fischbecken zurückzuführen», sagt Stefan Linder, Mitinhaber und Verwaltungsratspräsident der Blausee AG, auf Anfrage und bestätigt damit Informationen dieser ­Zeitung.

«Noch nie eingetreten»

Und er orientiert über den Vorfall und die daraus entstandenen Folgen für das Fischgeschäft: «In der Tat ist in der über 100-jährigen Geschichte der Fischzucht, die 1907 gegründet wurde, noch nie ein solches Ereignis eingetreten», sagt Linder. «Das gleichzeitige Blühen verschiedener Bäume, vor allem der Buchen und Eschen, das viel zu trockene und warme Wetter im Frühling, der fehlende Niederschlag und der starke Föhn und Windböen haben die Situation leider verschärft.»

Sommerlieferung ging verloren

Diese Konstellation habe die Fische massiv geschwächt und die Pollen deren Kiemen verklebt. «Betroffen waren vor allem die ausgewachsenen Bioforellen, welche in den Monaten April bis August für Coop als langjährigen Partner vom Blausee reserviert gewesen waren. Nach Schätzungen muss man von einem Verlust von einigen Tausend Fischen ausgehen», ergänzt der VR-Prä­sident.

«Wir setzen alles daran, Coop so rasch wie möglich wieder zu beliefern.»



Stefan Linder

Und: «Bedingt durch diese Ausfälle, waren wir leider nicht in der Lage, die bestellten Fischmengen an den Grossverteiler zu liefern, und entsprechend blieben die Regale in allen Filialen in den vergangenen vier bis fünf Monaten leer.» Dies habe zu Nachfragen von Kunden geführt. Zu den entstandenen finanziellen Verlusten wollte Stefan Linder keine Angaben machen.

Ende gut, alles gut?

Für Stefan Linder ist es selbstverständlich, dass «wir alles daransetzen, Coop so rasch wie möglich wieder zu beliefern». Da es sich bei den Forellen um ein Naturprodukt handle und diese unter sehr strengen Richtlinien von Bio Suisse produziert würden, könne man nicht von anderen Züchtern Forellen zukaufen. Die Forellen würden innerhalb von 24 bis 27 Monaten bis zur Schlachtreife im Quellwasser am Blausee aufwachsen. Der Verwaltungsratspräsident sagt weiter: «Wir werden die Lieferungen der qualitativ hochstehenden Forellen in den nächsten Wochen wieder aufnehmen.»

Wieder im Sortiment

Eine Rückfrage bei Coop Schweiz in Basel bestätigt die Aussagen von Linder. Der Medienstellenleiter von Coop, Urs Meier, stellt fest, dass in naher Zukunft die Blausee-Bioforellen wieder bei Coop erhältlich sein werden. «Wir freuen uns, dass wir sie dann auch in den kommenden Jahren wieder in unserem Sortiment führen dürfen.» (Berner Oberländer)