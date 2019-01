Ein Schiff ist etwas anderes als ein Auto. Wenn es sich einmal in eine bestimmte Richtung bewegt, kann der Kapitän nicht einfach auf die Bremse stehen und das Steuerrad drehen, um Kurs und Tempo zu verändern. Der Transport des Dampfschiffs Blümlisalp in die neue Werfthalle in Thun präsentierte sich deshalb von aussen betrachtet sehr langsam und unaufgeregt.