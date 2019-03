Entschlossen schlägt Andreas Jost auf den Amboss, mit viel Elan bringt er den Eisenklotz dank zwei Hämmern zum Tönen. Hinter ihm erklingen Blasmusikinstrumente.

Diese hohen, scharf klingenden Töne fügen sich zwar nahtlos in die Blasmusik des Berner Oberländer Militärspiels ein, trotzdem passt der Mann mit dem Schmiedkittel und den beiden Hämmern nicht ins gewohnte Bild einer Blasmusikgruppe.

Viele Überraschungen

«Feuerfest» war aber nicht das einzige Stück, das die rund 250 Zuhörerinnen und Zuhörer am Freitagabend überraschte: Gesangseinlagen, laute Jauchzer, fliegende Tambouren-Sticks oder gar Ziegengeräusche machten den Blasmusikabend in der Halle am Riderbach in Oberhofen zu einem, den man nicht so schnell wieder vergisst.