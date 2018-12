Besinnliches Konzert jenseits des Trubels

Ein Waisenjunge steht in einer kalten, nebligen Nacht an der Strassenecke. Er fleht die Vorbeieilenden an: «Kupitye, koyf zhe, koyf zhe papirosn. Trukene, fun regn nit fargosn...» Auf Jiddisch singt das Kind frierend am Strassenrand: Bitte kaufen Sie Zigaretten, sie sind trocken und nicht nass vom Regen – das Lied «Papirosn» von Hermann Hymann Yablokoff geht zu Herzen und erinnert die Zuhörenden daran, in welchem Reichtum sie selbst leben. Dodo Hug hat es in ihr vorweihnächtliches Programm aufgenommen, das sie «Schneebälle im Briefkasten» nennt.