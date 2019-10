Berner Musikhaus Krompholz gibt Gastspiel im Aarezentrum

«Ich bin selbst Thuner und lebe hier», sagt Alexander Steinegger, Geschäftsführer der Krompholz Musik AG. Es sei ihm aufgefallen, dass die betreffende Ladenfläche im Aarezentrum seit längerem leer gestanden sei.

So habe schliesslich eins zum anderen geführt. Indes ein Novum ist der Auftritt des Berner Musikhauses im Raum Thun nicht. Im Rahmen der sogenannten Roadshow war Krompholz für jeweils eine Woche auch schon im Zentrum Oberland anzutreffen. Eine längere Niederlassung in der Innenstadt, das hingegen ist neu.

«Wir sind die Nummer eins für Klaviere und Flügel in Bern, aber wir leben schon lange nicht mehr von der Hauptstadt allein», sagt Steinegger. Thun sei zudem als Zentrum für das gesamte Oberland ein attraktiver Standort.

Laut Steinegger ist der Pop-up-Store vorerst sicher bis Ende Jahr offen. Jeweils am Freitagnachmittag und am Samstag können insgesamt zehn Flügel, sechs Klaviere und sechs Digitalpianos in Augenschein genommen werden.

Zwei der Flügel dürfen auch angespielt werden. Ausserhalb der Öffnungszeiten wird zudem ein Klavier vor dem Laden zur freien Verfügung stehen. Und mit Konzerten und Schnupperkursen will Steinegger zusätzliche Interessierte anlocken.