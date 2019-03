Und Julian Schadde sagte, dass er die Offenheit und die Kollegialität in seinem Praktikumsbetrieb sehr geschätzt habe. Er habe in diesen drei Wochen bereits so viel gelernt, dass er sich jetzt für seine Abschlussprüfung in einem Jahr bereit fühle. Für Jonas Ferken war die Ausbildung in der Schule sehr interessant: «Am Berufsbildungszentrum IDM Thun wurden die Themen viel mehr in die Tiefe behandelt, sodass es nachhaltiger wirkt.»

«Echte Freunde gewonnen»

Die Premiere des neuen Schulaustauschs zwischen dem Berufsbildungszentrum IDM Thun und den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Jever wurde von beiden Seiten als sehr positiv wahrgenommen. Jan Zimmermann, Schulleiter der BBS Jever, schrieb nach seiner Rückkehr: «Ein dickes Dankeschön für die perfekte Organisation und die unvergesslichen Momente. Wir haben echte Freunde gewonnen.» Das Mobilitätsprojekt wurde durch Movetia, die Agentur für Austausch und Mobilität, finanziell unterstützt. (pd)