Beiträge zur Jugendförderung werden nun gerecht verteilt

«Uns allen ist die Jugendförderung wichtig», sagte Gemeinderätin Andrea Erni Hänni (SP). An der Heimberger Gemeindeversammlung sprach sie am Montagabend das Referendum der Jugendmusik Heimberg gegen das im Mai vom Gemeinderat totalrevidierte Reglement über die Unterstützung der Jugendförderung und des Freizeitangebotes der Vereine an.