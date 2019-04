Bei den Pflanzenflüsterern von Stadtgrün

Serie StadtgrünSerie Stadtgrün

Blumen, Sträucher, Blütenstauden und Bäume – man könnte den öffentlichen Raum in Thun getrost als grosse Gärtnerei oder Park bezeichnen. Doch diese Pflanzen wachsen nicht einfach so – sie sind das Resultat von Tausenden Arbeitsstunden, die die 56 Angestellten der Thuner Stadtgärtnerei – offiziell Stadtgrün – unter der Leitung von Markus Weibel jahrein, jahraus leisten. Diese Gewächse tun nicht nur der Seele gut; sie sind für Mensch und Tier lebensnotwendig, da sie CO2 in Sauerstoff umwandeln. Ohne sie ist langfristig kein Leben möglich. Im Rahmen einer vierteiligen Serie begleiten wir Stadtgrün bei der täglichen Arbeit _ in Frühling, Sommer, Herbst und Winter. (mi)

