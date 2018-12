Befreiungsschlag fürs Erste gelungen

Der Zeitpunkt der Mitteilung kam unerwartet, die Nachricht an und für sich dagegen nicht unbedingt: Seit im Frühling bekannt wurde, dass das Gymnasium Thun am Standort Schadau zusammengefasst werden würde, stand und steht die Stadt mit dem Kanton in Verhandlungen für einen allfälligen Kauf der Liegenschaften auf dem Seefeldareal.