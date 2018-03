Beatrice Frey fühlt sich übergangen

Sie galt als Kronfavoritin für die Nachfolge von Gemeindepräsidentin Sonja Reichen-Geiger: Beatrice Frey. Sie machte auch keinen Hehl aus ihren Ambitionen. «Ich habe die Parteileitung informiert, dass ich mir das Amt zutraue», sagt Frey. Umso überraschender war dann der Entscheid des SVP-Vorstandes, auf Philippe Tobler zu setzen. Die Hauptversammlung segnete die Nomination daraufhin ab. Wieso die SVP den ehemaligen Thuner Stadtrat Tobler und nicht die amtierende Gemeinde-Vizepräsidentin Beatrice Frey ins Rennen schickt, wollte Parteipräsident Hans Ulrich Bieri nicht begründen. Frey, welche an der Hauptversammlung nicht anwesend war, zeigte sich enttäuscht ob dem Entscheid. «Er ist nicht in meinem Sinn», sagt sie unumwunden. Sie werde ihn aber akzeptieren. Dies habe sie auch dem Vorstand mitgeteilt.

«Etwas bleibt zurück»

Beatrice Frey ist seit neun Jahren im Gemeinderat. Sie erzielte bei den letzten Wahlen mit 477 Stimmen ein Glanzresultat. Parteikollege Tobler, der erst auf Beginn dieser Legislatur in den Gemeinderat gewählt wurde, konnte 382 Stimmen auf sich vereinigen. Auch wenn sie über die Art und Weise, wie die Nomination vonstatten ging, nicht glücklich ist, so will Frey nichts von einer wilden Kandidatur wissen. «Dafür ist meine Loyalität der Partei gegenüber zu gross.» Sie glaubt aber, dass die Vorgänge die Arbeit im Gemeinderat zumindest anfänglich beeinträchtigen werden. «Es bleibt immer etwas zurück.» (rop)