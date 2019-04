Bauwerke, die Geschichte schrieben

«Johann Frutiger, Baumeister». So hat im Jahr 1869 alles begonnen. So nannte besagter Johann Frutiger die Firma, die er in Oberhofen gründete. Und so wurde der Grundstein gelegt für ein Unternehmen, das in den darauf folgenden 150 Jahren die regionale und nationale Baugeschichte massgeblich mitgeprägt hat.