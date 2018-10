Baulücken werden gefüllt

Die Ortsplanung beschäftigt die Gemeinde Heimberg nach wie vor. Seit rund einem Monat ist die Mitwirkung zum Siedlungsentwicklungskonzept abgeschlossen. Es sind neun Eingaben bei der Gemeinde eingegangen. «Die Erkenntnisse daraus sind noch nicht spruchreif», sagt Gemeindepräsident Niklaus Röthlisberger (SVP) auf Anfrage.

Der fertige Mitwirkungsbericht sei allerdings noch in diesem Jahr zu erwarten. Das Konzept sieht unter anderem vor, die beiden Ortskerne Station Heimberg-Untere Au und Station Lädeli-Obere Au zu stärken und die nördlichen und südlichen Ortsteile zusammenwachsen zu lassen.

Kommt eine Umzonung «Bir Underfüehrig»?

«Die Gemeinde Heimberg strebt ein moderates Wachstum der Bevölkerung an. Dazu sollen primär die Innenentwicklungspotenziale im bestehenden Baugebiet aktiviert werden», heisst es im Konzept. Man will die bestehenden Baulandreserven, rund fünf Hektaren, nutzen. Einzonungen sollen zur Auffüllung von Baulücken erfolgen, etwa das Gebiet zwischen Alpenstrasse und Auweg in Heimberg Mitte biete sich zur Einzonung an, heisst es im Konzept.

Auf ihrem eigenen Bauland, der ZPP «Bir Underfüehrig», will die Gemeinde nicht im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision handeln. Hier soll künftig möglicherweise umliegendes Land der Bauernhofzone in Bauland umgezont werden. Die betroffenen Grundeigentümer sollen im November genauer informiert werden.

Ersatz für Parkplatz wird gefordert

Die FDP Heimberg empfindet das Vorgehen der Gemeinde als zu zurückhaltend. Für die Partei mache die Vorgabe des kantonalen Richtplans 2030 – ein Wachstum von rund 11 Prozent oder 700 Raumnutzern – Sinn.

«Mit Erstaunen stellt die FDP deshalb fest, dass der Gemeinderat davon ausgeht, dass das Wachstum eher geringer ausfallen wird und sich deshalb in der Planung mit einem theoretischen Defizit an überbaubarer Fläche zufriedengibt», schreibt die Partei in einer Mitteilung.

Zudem wird nach Ansicht der FDP das Potential der zahlreichen Einzelgrundstücke und möglichen Verdichtungen überschätzt. Die Partei befürchtet, dass «bei weitem nicht genügend wirklich baureifes Land zur Verfügung stehen wird». Sie plädiert für zusätzliche Einzonungen zwischen den Ortsteilen Süd und Nord. Dabei dürfe das Thema Fruchtfolgeflächen kein Hindernis sein.

Auch die geplante Umzonung und Überbauung des Spielplatzes Obere Au an der Blümlisalpstrasse – es sollen hier «voluminöse Neubauten» entstehen – will die FDP nicht einfach so geschehen lassen: Komme es dazu, sei «ein gleichwertiger Ersatz zwingend». Der Stossrichtung des Konzeptes stimme die Partei aber grundsätzlich zu.

Den Verkehrsrichtplan, ebenfalls Teil der laufenden Ortsplanungsrevision, habe die Gemeinde im September aus der Vorprüfung des Kantons zurückerhalten. Einige Formalitäten müssten angepasst werden, sagt Niklaus Röthlisberger.

In der ersten Hälfte des kommenden Jahres möchte der Gemeinderat den Verkehrsrichtplan genehmigen. Er soll unter anderem die Parkplatzbewirtschaftung der Gemeinde regeln. «Der Kanton vermisst im Verkehrsrichtplan Aussagen zu den Bushaltestellen», sagt Röthlisberger.

Die behindertengerechte Gestaltung der Bushaltestellen sei Sache der Strasseneigentümerin – in diesem Fall die Gemeinde – und müsse gemäss den Bestimmungen des Behindertengleichstellungsgesetzes bis Ende 2023 umgesetzt sein.

Aktuell werden im Ortsplanungsprozess das neue Baureglement und der neue Zonenplan erarbeitet, sodass diese Anfang 2019 in die öffentliche Mitwirkung gehen können. (Thuner Tagblatt)