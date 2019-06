Bahnhof Thun Nord findet Aufnahme im Bahnausbauschritt 2035

Im Norden von Thun befindet sich ein wirtschaftlicher Entwicklungsschwerpunkt von kantonaler Bedeutung. Ein rund 60 Hektar grosses Militär und Rüstungsgelände wird seit dem Jahr 2000 sukzessive umgenutzt für zivile und wirtschaftliche Zwecke. Bisher sind rund 2300 Arbeitsplätze in dem Gebiet entstanden. Längerfristig bietet das Areal Platz für bis zu 8500 Arbeitsplätze.

Das Gebiet ist mit der neuen Aareüberquerung, dem Bypass Thun Nord, von der Strasse her gut erschlossen. Weniger gut ist hingegen die Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr. Abhilfe schaffen soll eine neue S-Bahn-Haltestelle Thun Nord.

Mit der Aufstockung des Bahninfrastruktur-Kredits will der Nationalrat nicht zuletzt eine sinnvolle Weiterentwicklung der Agglomerationen ermöglichen, wie es am Dienstag in der Grossen Kammer verschiedentlich hiess. Ähnlich begründete der Ständerat in der Frühjahrssession seine Spendierlaune. Die vom Ständerat beschlossenen Mehrkosten hiess der Nationalrat vorbehaltlos gut.