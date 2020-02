BLS-Schifffahrt: Diese Schiffe werden ausgemustert

Die Schifffahrt auf den beiden grossen Oberländer Seen ist defizitär. Schon länger werkelt die BLS deshalb im stillen Kämmerlein an einer neuen Strategie. Am Freitag liess der Verwaltungsrat die Katze aus dem Sack. In einem ersten Schritt will das Unternehmen eine 100-prozentige Tochtergesellschaft gründen.