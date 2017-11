BLS Schifffahrt befördert fast eine Million Passagiere

Die BLS-Flotte auf dem Thuner- und Brienzersee hat von Januar bis November 2017 etwas weniger als eine Million Passagiere befördert. Auf dem Thunersee gingen die Gästezahlen um 0,7 Prozent leicht zurück, auf dem Brienzersee steigen sie hingegen um 1,5 Prozent.

Die Frequenzen werden zu einem grossen Teil vom Wetter mitbestimmt. Nach einem guten Saisonstart waren die Schiffe im September schlecht ausgelastet. Die goldenen Herbsttage im Oktober sorgten dann wiederum für eine gute Auslastung, wie die BLS Schifffahrt am Montag mitteilte.

Insgesamt beförderten die BLS-Schiffe von Januar bis November 2017 rund 975'000 Gäste. Dies ist nach Angaben der BLS ähnlich viel wie in der Vorjahresperiode.

BLS will höhere Seepegel im Winter

Für die BLS gewinnt die Schifffahrt im Winter als touristisches Angebot zunehmend an Bedeutung. Um im Winter fahren zu können, sei ein konstant hoher Seepegel nötig, bringt die BLS vor. Nur so könnten die grossen Schiffe in den Kanälen und bei der Werft navigieren. Die BLS Schifffahrt möchte darum, dass der Kanton Bern den Pegel grundsätzlich erhöht oder zumindest auf ausserordentliche Seeabsenkungen verzichtet.

Grössere Seeabsenkungen werden in der Regel alle vier Jahre vorgenommen, damit Bauprojekte in Ufernähe realisiert werden können. Vergangenes Jahr etwa fand am Thunersee eine solche ausserordentliche Absenkung statt. Dadurch erlitt die BLS Schifffahrt «empfindliche Einbussen», wie das Unternehmen seinerzeit mitteilte.

Flotte erneuern und verkleinern

In den kommenden 20 Jahren möchte die BLS ihre Flotte neu ausrichten. Die Flotte umfasst 14 zum Teil in die Jahre gekommene Schiffe. Nicht alle sind optimal ausgelastet, wie die BLS in ihrer Mitteilung schreibt. Dazu kommt, dass der Unterhalt teurer ist.

Um die Flotte wirtschaftlicher zu betreiben soll sie verkleinert und durch einen Neubau für den ganzjährigen Betrieb auf dem Brienzersee ergänzt werden. In die Neuausrichtung der Flotte will die BLS rund 40 Millionen Franken investieren. Neu ist auch die Werft der BLS Schifffahrt am Thuner Lachenkanal.

Noch vor Weihnachten sollen erste Testläufe in der Anlage mit Trockendock stattfinden. Offiziell eröffnet wird die neue Werft mit einem Einweihungsfest Ende März 2018. Die alte, 110-jährige Werfthalle musste aus Sicherheitsgründen ersetzt werden. (tag/sda)