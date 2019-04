Aussensitzplätze: Bringt runder Tisch eine liberalere Lösung?

«Gegen das Bauvorhaben von Simplyfine sind keine Einsprachen eingegangen», erklärt der stellvertretende Regierungsstatthalter Thomas Blättler. Bei der Schlossbergbar wiederum sei eine Einsprache des Amts für Stadtliegenschaften eingegangen – begründet mit den engen Platzverhältnissen unter der Laube. «Die Einsprache wurde jedoch zurückgezogen und die Baubewilligung im März erteilt», sagt Blättler. Eine Einspracheverhandlung habe nicht stattgefunden.

Andere Situation als nochim letzten Herbst

Noch im letzten Oktober hatte es nicht danach ausgesehen, dass Lokale in der unteren Altstadt den öffentlichen Raum permanent werden nutzen können. Nach dem Ende der ersten Bauetappe an Berntor und Lauitor war die zwischenzeitlich erleichterte Bewilligungspraxis für Aussensitzplätze in diesem Gebiet wieder aufgehoben worden.

Das Komitee Pro Nachtleben Thun forderte in der Folge den Gemeinderat in einem offenen Brief auf, die erleichterte Bewilligungspraxis fortzuführen. In ihrer Antwort hielt die Regierung fest, dass der Regierungsstatthalter für die Bewilligungen zuständig sei – und dass dieser die geltende Bau- und Strassenverkehrsgesetzgebung nicht willkürlich umgehen könne.

Der Gemeinderat wies aber ebenso darauf hin, dass mit der neuen Fussgängerzone die Rahmenbedingungen ändern würden und er bereit sei, «Vorschläge der betroffenen Gastwirtschafts- und Gewerbebetriebe zu prüfen und zu unterstützen».

Inzwischen läuft bei Berntor und Lauitor die zweite, längere Bauetappe. Die Betreiber des Geschäfts Simplyfine, Anita und Stefan Schrag, haben sich erneut erfolgreich um die erleichterte Bewilligung von Aussensitzplätzen bemüht. Die aktuelle Anordnung der Plätze entspricht indes nicht der geplanten definitiven Lösung.