Aus dem Herzen einer Kantate

Die Kontaktaufnahme mit den Kollegen aus St. Gallen sei ganz natürlich geschehen. Einerseits kenne er als Cembalist die meisten Musikerinnen und Musiker des monumentalen Kantatenprojekts in St. Gallen persönlich. Andererseits führe die Kooperation mit der Bach-Stiftung zu einer Win-win-Situation. Für die Beteiligten sei es reizvoll, verrät Frey, die Produktion vom Vorabend in St. Gallen ein zweites Mal in Thun spielen zu können. Dadurch werde das Projekt finanzierbar, das mit den millionenschweren Budgets anderer Festivals nicht mithalten könne.

Überraschungen geplant

Die Bachwochen Thun seien an innovativen Konzertformaten interessiert, betont Vital Julian Frey. Die ersten Musikvermittlungsprojekte seien teils eine Überraschung fürs Publikum. Das Konzert mit Werkeinführung, zweimaliger Aufführung der Kantate sowie der Reflexion empfindet der Intendant als Bereicherung der Konzertreihe.

Auch die Vernetzung mit Lukas Bärfuss lag für den Intendanten auf der Hand. Denn einerseits gehöre der gebürtige Thuner in der Literaturszene mittlerweile zu den grossen Namen. Andererseits war Frey bei der Verleihung des Kulturförderpreises 2001 an Lukas Bärfuss für die musikalische Umrahmung zuständig, weil er 2000 den Preis gewonnen hatte. An die gruseligen Textabschnitte, die der Autor damals las, kann sich der Festivalchef bestens erinnern und freut sich: «Schön, wie sich Kreise immer wieder schliessen.»