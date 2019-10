Aura zur Miss Altstadt gekürt

Die hatte nämlich, da nach einem Kiltgang schwanger, den Peter Ritter geheiratet, der einige Jahre im Stadthaus wirtete. Am Dienstag dieser Woche aber standen Kühe in Reih und Glied auf dem Pflaster des westlichen Stadthausplatzes, wo sonst, dem pittoresken Stadtbild eher abträglich, Autos parkiert sind. Der Viehzuchtverein führte mit Unterstützung des Stedtli-Leists seine Beständeschau durch. An Marktständen wurde feilgeboten, was Bauernbetriebe so zu verkaufen haben. Eine Festwirtschaft lud zum Verweilen ein.

109 Kühe und 2 Experten

Den Viehschauexperten Viktor Reber (Zweisimmen) und Thomas Theiler (Höfen) wurden 109 Kühe vorgeführt. Die bestbewerteten Tiere wurden dem zahlreich aufmarschierten Publikum im Ring vorgeführt – die Experten kommentierten ihre Noten und sparten nicht mit Lob.

Zwei Kühe wurden für eine (bisherige) Milchlebensleistung von mehr als 75000 Litern mit einer Plakette ausgezeichnet: die Simmentalerin Debby und die Holsteinerin Kitty, beide aus dem Stall von Hans Peter Feuz. Zur Miss Schöneuter ernannten die Experten die zweieinhalbjährige Osiris (Holstein/Rotfaktor) von Roland Feuz, dem Präsidenten des Viehzuchtvereins. Ihr wurde eine Treichel, gespendet von Andreas Grossniklaus (Hotel Post-Hardermannli), umgehängt.

Zum Höhepunkt der Schau wurde die Wahl der Miss Altstadt. Das Expertenduo entschied ganz im Sinne der Zuschauer. Die Miss heisst Aura, gehört der Klasse V (zwei Milchabschlüsse an), ist mit 5555/96 punktiert und steht im Stall von Hans Pfäffli in Wilderswil. Sie war in diesem Jahr als eine der 100 schönsten Kühe im Kanton an der BEA zu sehen. Als Miss Altstadt wurde ihr eine von der Burgergemeinde Unterseen gespendete Glocke umgehängt.