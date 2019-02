Niemand müsse mehr als 200 Meter zusätzlich zurücklegen, um zu einer Bushaltestelle zu kommen, erklärte Bigler. «Wir können nicht alle Begehrlichkeiten berücksichtigen. Das wäre mit enormen Kosten verbunden. Es stellt sich auch immer die Frage der Verhältnismässigkeit», äusserte er sich.

Er versprach jedoch, sich um die Beleuchtung an der Haltestelle Unterer Schwand zu kümmern. Auch die Idee aus dem Plenum, bei der neuen Haltestelle Brügg einen Veloständer zu errichten, bezeichnete er als prüfenswert.

Ein komplexes Projekt

Mit den Problemen steht Thierachern nicht alleine da. Es sei ein komplexes Projekt, erklärte der Bauverwalter und fügte an, dass es vielerorts Anpassungen geben werde. So etwa würden Bushaltebuchten verschwinden, weil die Kantenerhöhung die An- und Wegfahrt für den Bus verunmögliche.

Im Moment bleibe nichts anderes übrig, als den Ausgang des laufenden Baubewilligungsverfahrens abzuwarten. Erst dann könnten weitere Entscheide getroffen werden.