Beinahe ist sie in Vergessenheit geraten, die geplante Mobilfunkanlage von Sunrise auf dem Dach der Liegenschaft am Jägerweg 27 in Thun. Ganze elf Jahre dauerte das Seilziehen zwischen dem Mobilfunkanbieter und den Gegnern der Antenne im Länggassquartier. Ein erstes Projekt war 2009 aus Gründen des Ortsbildschutzes zurückgewiesen worden.