Archäologe Baeriswyl rätselt: «Haben wir hier einen Mord vor uns?»

Ist es ein von Strättligen?

Wer ist dieser Mann? Dass es ein Mann ist, sieht man schon im heutigen Zustand vor der genauen Untersuchung. In dieser Zeit lebte die Adelsfamilie der Herren von Strättligen auf der Burg Spiez. Allerdings gab es auf einer Burg auch Personal, Mägde und Knechte, Diener, Pagen und Knappen.

Sie sprechen von einer Sensation: Was genau macht den Fund einzigartig?

Es ist einmalig, ein Skelett in einer zugemauerten Nische eines Wohnraumes zu finden. Man muss sich fragen, was der Grund dafür ist. Es ist keine normale Bestattung, denn Gestorbene wurden damals immer in geweihter Erde, auf dem Pfarrfriedhof bei der Kirche bestattet.

Das klingt spannend.

Absolut. Haben wir hier einen Mord vor uns? Musste jemand verschwinden? Es stellen sich Fragen, wie man sie normalerweise nur aus Krimis kennt. Das Skelett ist noch nicht untersucht, wir lassen es für die öffentliche Begehung bis heute Nachmittag in der Nische. Die historischen Anthropologen der Universität Bern können deshalb noch nichts zur Todesursache sagen, äusserlich ist auf jeden Fall nichts sichtbar. Und das macht es umso spannender.

Was wird mit dem Skelett geschehen? Wird es fürdie Öffentlichkeit in einemMuseum erhalten bleiben?

Es wurden erste Gespräche mit der Direktorin des Museums, Barbara Egli, aufgenommen, ob und wie man diesen sensationellen Fund allenfalls in die Ausstellung in Spiez aufnehmen könnte. Spruchreif ist aber noch nichts.

Der Archäologische Dienst des Kantons Bern schliesst nun seine Arbeiten am Turm ab. Halten Sie es für möglich, dass im Schloss Spiez noch weitere Schätze schlummern?

Die Untersuchungen sind in Kürze abgeschlossen. Wir erwarten keine weiteren Überraschungen mehr im Turm. Aber die Anlage ist gross – wer weiss, was andere Gebäude des Schlosses noch für Geheimnisse bergen! Wir werden auf jeden Fall weiterhin jede Sanierungsmassnahme im Schloss Spiez archäologisch begleiten. (jss)

Dr. Armand Baeriswyl (57) ist Mittelalterarchäologe und Historiker. Seit 2011 leitet er das Ressort Mittelalterarchäologie und Bauforschung und ist Mitglied der Geschäftsleitung beim Archäologischen Dienst des Kantons Bern.