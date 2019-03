Antennenprojekt sorgt für rote Köpfe

Fritz Zimmermann ist aufgebracht. Der Landwirt bewirtschaftet einen Hof an der Dorfstrasse in Thierachern mit sechs Hektaren Land, das sich von der Mühlestrasse dem Glütschbach entlang bis hinüber zum Hang erstreckt, an dem die Dorfstrasse zur Egg hinaufführt. Sein Grossvater hatte einst Land der Gemeinde abgetreten, damit diese ein Schulhaus bauen konnte am Hang, der in der Folge Schuelrain genannt wurde.