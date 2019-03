Nach Aufgabe des Fotofachgeschäftes an der unteren Hauptgasse 4 in Thun, suchte der Eigentümer der Liegenschaft, Andreas Flühmann, einen neuen Mieter. Schliesslich entschied er sich, das Geschäft an Margrit Portner aus Gunten zu vermieten. «Ich wollte einer jungen Floristik-Fachfrau die Chance zur Selbstständigkeit ermöglichen», sagt Flühmann. Nach einem kleinen Umbau wurde das Geschäft neu eingerichtet und wird nun am Montag seine Türen zum ersten Mal für die Kundschaft öffnen.