Welches sind die wahren Hintergründe der tätlichen Auseinandersetzung in Thun mit einem Verletzten? Auch am Tag 3 nach dem Angriff lässt sich die Frage nicht detailliert beantworten. «Unsere Ermittlungen haben noch nichts Neues ergeben und dauern an», sagte Christoph Gnägi, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern, am Mittwochabend. Nach dem Zeugenaufruf, der nach wie vor gilt (Tel. 033 227 61 11), seien aber mehrere sachdienliche Hinweise eingegangen, denen die Polizei nun nachgehe.