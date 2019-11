Angeklagter bestreitet sexuelle Absichten

Dem 33-jährigen Schweizer aus der Region Thun werden versuchte Vergewaltigung, eventuell versuchte sexuelle Nötigung, Raub, Diebstahl und Sachbeschädigung zur Last gelegt. Am Dienstag hatte er sich vor dem Regionalgericht Oberland in Thun dafür zu verantworten. Am schwersten wiegt das Sexualdelikt.