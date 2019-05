Am Samstag eröffnet der «Strämu» mit Neuheiten

Den Wettergott dürfte die bevorstehende Eröffnung des Thuner Standbads am Samstag ziemlich kalt lassen. Als der Gemeinderat am Montag zur Informationsveranstaltung in den «Strämu» lud, waren die Regenschleusen voll geöffnet. Einzig zahlreiche Schwäne genossen die grüne Liegewiese, während die geladenen Gäste grossmehrheitlich im Trockenen blieben.