Am Milchautomaten wird fleissig gezapft

«Kürzlich füllte der Milchautomat für einen Kunden den zehntausendsten Liter Milch ab», sagt Hansruedi Peter, Landwirt auf dem Hof Schlafhus in Steffisburg. Und er fügt gleich an: «Wir sind ob der Nachfrage freudig überrascht.»

Seit gut drei Monaten ist der Milchautomat vor der Landi in Steffisburg in Betrieb. Dort können sowohl Glas- wie auch PET-Flaschen gelöst und mit frischer Pastmilch aufgefüllt werden. Der Automat ist der erste seinesgleichen in der Schweiz und stammt aus Deutschland. Dort hat er nach einem schwierigen Start im Jahr 2016 Fuss gefasst.

Vom Konzept überzeugen liessen sich Evelyne und Hansruedi Peter. Sie führen oberhalb von Steffisburg den Hof Schlafhus als Familienbetrieb mit 25 Kühen und IP-Produktion.

Das ursprünglich gesteckte Ziel, täglich gegen 140 Liter Milch über den Automaten abzusetzen, sei zwar bislang noch nicht ganz erreicht. «Wir sind aber über die Nachfrage mehr als zufrieden und danken allen Kunden, die den Automaten nutzen», betont Bäuerin Evelyne Peter.

Rund ein Viertel direkt

Die Frage, ob die Rechnung letztlich aufgeht, kann der innovative Bauer Peter indes noch nicht beantworten. «Es ist noch zu früh», meint er. Zumal der Absatz während der Ferienzeit leicht abgenommen habe.

«Es hat sich auch bei der Einführung in Deutschland gezeigt, dass es eben auch Geduld braucht», so der Landwirt, der zuvor die Milch seiner Kühe per Lastwagen abholen und als Industriemilch verarbeiten liess. Rund fünfzig Rappen pro Liter waren der Lohn dafür. Über die automatische Milchtank­stelle bringt er den Liter nun für einen Franken und siebzig Rappen unter die Leute.

Rund ein Viertel seiner Milchproduktion kann der Landwirt nun direkt vermarkten. Dabei wird die frische Milch gleich auf dem Hof pasteurisiert und in einem 200-Liter-Tank im Automaten installiert.

Rund zwei Stunden zusätzlichen Arbeitsaufwand nimmt das Ehepaar dazu täglich in Kauf. Gegen 120 000 Franken hat die Bauernfamilie in die zum Pasteurisieren nötigen Hofanlagen und den Automaten gesteckt.

«Ich bin überzeugt, dass sich die Investition nachhaltig auszahlen wird», sagt Hansruedi Peter, der auch gerne bereit ist, seine nun erworbenen Erfahrungen an Berufskollegen weiterzugeben. (Thuner Tagblatt)