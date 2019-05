Altersheimerweiterung liegt bis auf weiteres auf Eis

Ebenso werde es auch sicher wieder einen Aufenthaltsraum geben. «Die Bewohnerinnen und Bewohner des Turmhuus werden von den Abstrichen nichts merken», verspricht er. Sicher sei auch, dass alle Gebäude ausser dem jüngeren Erweiterungsbau abgerissen würden und ein Neubau erstellt werde.

«Mit seinen 38 Jahren ist das Turmhuus an einem Punkt angelangt, an dem dringender Handlungsbedarf besteht, und eine Sanierung ist keine Option.» Festgehalten wird auch am Grundsatz, das Angebot von 66 auf 103 Betten zu erhöhen. Engimann schätzt, dass die Baueingabe Ende des nächsten Jahres erfolgen kann. Die Bauzeit dürfte rund zwei Jahre betragen.

Luginbühl tritt zurück

Die Medienmitteilung des Turmhuus-Stifungsrates enthält zudem eine Information personeller Natur: «Andreas Luginbühl, Stiftungsratsmitglied mit Ressort Finanzen und Controlling, hat anlässlich der erwähnten Stiftungsratssitzung de­missioniert.»

Luginbühl sei aber weder aus Protest gegen die Redimensionierung des Neubauprojekts zurückgetreten noch sei ihm der Rücktritt nahegelegt worden, hält Engimann fest. Sein Ausscheiden sei im Gegenteil für dieses Jahr angekündigt worden. «Aufgrund der geschilderten Ausgangslage bezüglich des Bauprojekts wollte Andreas Luginbühl die anstehenden Projektschritte nicht weiter beeinflussen und so einem neuen Stiftungsratsmitglied rechtzeitig Platz machen», heisst es in der Medienmitteilung weiter.

«Die Stiftungsräte wurden 2011 für die Dauer von zwölf Jahren gewählt», führt Engimann aus. «Damit nicht alle aufgrund der Amtszeitbeschränkung zum selben Zeitpunkt abtreten, versuchen wir die Neubesetzung gestaffelt vorzunehmen. Im Verlauf dieses Jahres werden zwei weitere Mitglieder zurücktreten.»