Nachdem Werner Marti (SVP) als amtsältestes GGR-Mitglied – erstmals war er im Dezember 1997 mit dabei – die erste Parlamentssitzung des Jahres am Freitag in der Steffisburger Aula Schönau eröffnet hatte und als provisorische Stimmenzähler Stefan Schwarz (SVP) und Urs Gerber (EDU) vom Rat einstimmig gewählt worden waren, kamen die Mitglieder «zum Höhepunkt des Abends», wie Werner Marti es nannte: die Wahl des Präsidenten. Thomas Rothacher (FDP) erhielt von jedem der 30 anwesenden Parlamentarier die Stimme.