Alpenklänge in vielen Variationen

Das Konzert des Berner Oberländer Militärspiels in der Halle am Riderbach in Oberhofen stand unter dem Motto «Alpenklänge». Nach der musikalischen Begrüssung mit dem Marsch «Alpenwelt» freute sich BOMS-Präsident Martin Koch besonders, dass er neben den rund 250 Gästen auch den Kreiskommandanten Max Dällenbach willkommen heissen durfte. Dann ging es los mit der musikalischen Reise durch die Berge.

Gestartet wurde im Berner Oberland, denn Moderatorin Vreni Blesi erklärte, dass der Komponist von «Unsere Berge», Hans Wenger – vielen bekannt als Stäger Hans – in Höfen wohnt. Dem abwechslungsreichen Werk folgte «Swiss Ländler» von Mario Bürki. Die volkstüm­lichen Klänge wurden ausgeschmückt mit Soli von Erwin Bringold und Ferdinand Schneider.

Vom selben Komponisten stammt «Ds Stockhorn-Liecht», zu welchem Blesi mit einer Kerze auf einem «Gupf» aus Schokolade auftauchte. Heinz Maurer eröffnete die abendstimmige Komposition auf dem Schlagzeug.

Schneider spielte blind

Die abwechslungsreichen Alpenbilder, ob ein «Arc-en-Ciel» am Genfersee, der «Bergwind» in den Dolomiten oder das «Alpenpanorama», die vielseitigen Rhythmen und Klangfarben begeisterten das Publikum restlos. Aber auch die verschiedenen Soli oder die vokale Einlage bei «Dem Land Tirol die Treue» weckten viel Freude. Eine Sonderleistung bot Alexander Schneider.

Beinahe erblindet, spielte er, ohne die Kommandos des Dirigenten Markus Graf zu erkennen, ein herausragendes Alphornsolo. Unterstützt wurde er von den Musikantinnen und Musikanten und erntete tosenden Applaus. Die Tambouren wirbelten unter der Leitung von Rolf Schmutz die Sticks, als wär es ein Kinderspiel, im Takt zu spielen.

Besonders mit «La Bamba» von Alex Häfeli zündeten die neun Mitglieder ein wahres Feuerwerk. Zur Freude des frenetisch applaudierenden Publikums gab es ein Dacapo. Den krönenden Schlusspunkt setzte das BOMS mit dem Konzertmarsch «Alpenland» und dem «Berner Marsch». (Thuner Tagblatt)