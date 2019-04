Allmendbad lud zum Schröpfen

Was vor 150 Jahren sonst noch für Schlagzeilen sorgte:

3.4.1869 J. Böhlen, Bäcker, hat in seinem Wohnhaus an der Hauptgasse eine Wirtschaft eröffnet.

3.4.1869 Morgen Sonntag im Freienhof theatralische Abendunterhaltung gegeben vom Turnverein unter Mitwirkung der Schützenmusik: «Der Barbier von Sevilla oder die unnütze Vorsicht».

3.4.1869 Die Notarmen-Kommision von Thun wünscht eine zirka 70 Jahre alte blinde Frau zu verkostgelden.

3.4.1869 Diejenigen bedürftigen und notarmen Personen der Gemeinde, welche im Besitz von Erdreich sich befinden und dasselbe mit Kartoffeln anzupflanzen wünschen, werden hiermit aufgefordert, sich unter Angabe des nötigen Quantums bei Polizei-Inspektor Spring anschreiben zu lassen.

7.4.1869 Lebensmittelpreise in Thun. Anken in Ballen à 1 Pfd. Fr. 1.00 bis 1.05. Kartoffeln per Zentner 2.50 bis 2.75. 10 bis 11 Eier für 60 Cts.

7.4.1869 Der Regierungsrat bewilligt dem Frauenkomitee von Thun, die zugunsten der hiesigen Krankenstube gesammelten Liebesgaben auf dem Lotteriewege zu verwerten. (Die Lose sind verkauft, die angekündigte Verlosung der Preise musste verschoben werden.)

7.4.1869 Hr. Hürzeler-Scherrer hat die Wirtschaft des Herrn Anton Moser im Rosengarten übernommen und empfiehlt sich mit guter Küche, reellen Weinen und freundlicher Bedienung bestens.

10.4.1869 Mit Berufung auf § 58 des Wirtschaftsgesetzes werden sämtliche Pensionshalter und Gastwirte aufgefordert, während der Sommersaison vom 1. Mai bis 1. Oktober alle 8 Tage dem Herrn Polizei-Inspektor Spring ein Verzeichnis aller von ihnen beherbergten Personen einzureichen.

10.4.1869 Zum Verkaufen. Ein grosses Quantum Turben-Asche. Nachfrage bei der Dampfschiffländte in Thun. Diejenigen, welche zu kaufen wünschen, haben Säcke mitzubringen.

10.4.1869 Dienstag Abend verstarb im Alter von 64 Jahren Karl Schrämli, Vater, Eigentümer der grossen Thuner Ziegeleien und früher Grossrat.

14.4.1869 Herr Carl Alberti vom Stadttheater Bern wird nächsten Donnerstag im Freienhof eine dramatisch-humoristisch-theatralische Soirée geben.

14.4.1869 Die Pferde-Regieanstalt wies Ende 1868 einen Bestand von 126 Pferden auf, geschätzt zu Fr. 97750.

14.4.1869 J. Reber, Gärtner am Gwatt, hat im Spezereiladen von Jungfer Louise Wenger im Rosengarten eine Ablage eröffnet, wo alle Tage Bestellungen auf Bouquets, Pflanzen und Setzlinge abgenommen werden.

17.4.1869 Zur freien Bewerbung wird hiermit ausgeschrieben: Die Stelle eines provisorischen Polizeidieners für die Gemeinde Thun auf die Dauer von 5 Monaten vom 1. Mai bis 1. Oktober 1869, mit einer täglichen Besoldung von 2 Franken, nebst Bekleidung.