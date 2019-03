All-Blacks-Läufer putzen den Strättligwald in Thun

Am Wochenende legten zehn Männer, Frauen und Kinder in der Witaumatte Hand an, um den Strättlig- oder Burgerwald zu putzen. Dieser gehört zu den beliebtesten Naherholungsgebieten von Thun.

Damit er für die vielen Spaziergänger, Hündeler, Jogger und Reiter gut im Schuss ist, braucht er Pflege. Dazu tragen jedes Jahr auch Freiwillige bei, die sich an der Waldputzete der Burgergemeinde Strättligen beteiligen.

Abhang von Ästen befreit

Unter Anleitung von Burgerratspräsident Hugo Wenger ging es bereits am frühen Morgen in die Witaumatte. Dort schwärmten die Freiwilligen von der Laufsportgruppe All Blacks Thun aus, um einen Abhang von Ästen und Zweigen, die beim Holzschlag angefallen waren, zu befreien.