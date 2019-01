Bei den alljährlichen Testkäufen von Alkohol und Tabak durch Jugendliche in der Region Thun ist die Zahl der Verstösse wieder gestiegen. Im vergangenen Jahr erhielten die jugendlichen Testkäufer in 14 von 62 Fällen widerrechtlich Alkohol und Tabak, was einer Beanstandungsquote von 22 Prozent entspricht.