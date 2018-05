Abschied eines Menschenfreunds

Die Menschen. Sie sind es, die Remo Berlinger in allererster Linie am Herzen liegen. «Ich hatte das Glück, sehr viele Leute kennen zu lernen», sagt er, wenn er auf seine Zeit in Thun zurückblickt. Seit 27 Jahren ist er Vizestadtschreiber. In wenigen Stunden ist dieser Lebensabschnitt vorbei. Remo Berlinger wird pensioniert. Jetzt sitzt er nochmals in seinem Büro im Rathaus.

Auf dem Tisch steht die Skulptur, die jeweils die Thunpreis-Träger erhalten: eine Figur, die den Thuner Stern in die Höhe hält. Für ihn ist es ein Symbol, das wunderbar passt. «Für mich heisst das: Das Interesse der Menschen hier hochhalten. Der Stadt dienen.» Das sei die Auf­gabe der Behörden. Und es war in all den Jahren seine Maxime. «Es ist dieser Gedanke, der mich immer begleitet hat. Es geht nicht um persönliche Befindlichkeiten.»

Und er erzählt von all den Leuten in der Stadt, die Gutes tun, ohne dass sie Lohn und Anerkennung erwarten. «Was will der Vater Staat ohne einen Bürger, der sich engagiert?», fragt Remo Berlinger rhetorisch. Philo­sophiert bald über die Menschenwürde. «Stadtrat, Gemeinderat, Verwaltung: Sie müssen schauen, dass die Würde geachtet wird.» Dass niemand zwischen Stuhl und Bank fällt. «Das ist der Stern, den die Behörden hochhalten müssen.» Für die Menschen eben.

«Enorm gute Gefühle»

Natürlich ist Remo Berlinger nicht blauäugig. Ihm ist klar, dass es gerade in der Stadtpolitik auch stets um den Kampf um Interessen geht. Dass es nicht immer einfach ist, zwischen Einzel- und Gesamtinteressen abzuwägen. «Der politische Fight muss sein, das ist gut so», sagt der Mann, der als Stadtratssekretär stets hautnah dabei war, wenn das Parlament in Thun die Geschicke der Stadt in die eine oder andere Richtung lenkte. Er war verantwortlich für die Organisation, amtete als rechte Hand des Stadtratspräsidenten.

Für ihn «eine schampar schöne Aufgabe». Und er stellt fest, dass im Stadtrat bei aller politischen Konkurrenz ein kollegialer Geist herrsche – über die Parteigrenzen hinaus. Den aktuellen Gemeinderat nimmt er als starkes Team wahr: «Der Rat versucht, eine faire, gute, ehrliche Politik zu betreiben.» Kurz: «Ich kann mit enorm guten Gefühlen gehen.» Einerseits. Andererseits gibt Remo Berlinger unumwunden zu, dass es gerade bei dieser Ausgangslage auch schwierig sei, Abschied zu nehmen: «Es tut weh.»

Schliesslich war er mit Herz und Seele und jeder Menge Gewissenhaftigkeit Vizestadtschreiber. Die Aufgaben – sei es als Stadtratssekretär, sei es als Verantwortlicher für Wahlen und Abstimmungen – sind ihm ans Herz gewachsen. Er habe nie Lust gehabt zu wechseln. Diese Motivation zeigte sich auch für all jene, die mit ihm zu tun hatten. Ein übel gelaunter Remo Berlinger: Fehlanzeige. Gab es eigentlich in all den Jahren Zeiten, in denen er seinen Humor verlor? Er überlegt lange. Verneint dann schmunzelnd – und sagt: «Der Humor gehört wohl zu mir.» Zudem stelle er «gern auf null». Auch wenn es mal mit jemandem eine Ausein­andersetzung gebe. «Es gibt niemanden, den ich nach meiner Pensionierung nicht mehr sehen möchte.»

Kein Seitenwechsel

Als Vizestadtschreiber prägte Remo Berlinger die Stadt mit – allerdings stets im Hintergrund. Hat es ihn nie gereizt, auch mal selber im Scheinwerferlicht zu stehen? «In jedem steckt ein Stück Eitelkeit – aber nein, es ist gut, wie es ist. Darunter habe ich überhaupt nicht gelitten.» Trotzdem: Berlinger kennt den Stadtratsbetrieb in- und auswendig – jetzt könnte er ja die Seiten wechseln, bei den Wahlen im Herbst für das Parlament kandidieren. Berlinger lacht.

«Nein, diese Zeit ist vorbei.» Es ist nicht so, dass es ihn nicht reizen würde – «aber ich möchte neue Seiten aufschlagen». Zuallererst wird er mit seiner Frau verreisen. Richtung Süden. Die ersten paar Tage sind geplant. Dann entscheidet das Paar spontan, wohin die Reise führt. Und auch nach der Rückkehr sind die meisten Seiten in der Agenda leer: «Ich habe mich bewusst nicht überorganisiert.»

Klar, gebe es Momente, in denen er Bammel vor dem neuen Lebensabschnitt habe. Aber: «Es tun sich neue Türen, neue Zeiträume auf.» Er bleibt Präsident der katholischen Kirchgemeinde Thun. Hat sich wieder ein Klavier gekauft. «Und ich habe drei Kinder, sieben Enkel, eine Frau, die sich ebenfalls darauf freut, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen können.»

Begegnung vor dem Rathaus

Nach dem Gespräch verlässt Remo Berlinger «sein» Rathaus. Für ihn ist es ein Ort, der die Stadt repräsentiert. «Vor allem aber auch ein Haus, in dem man willkommen ist, das der Bevölkerung gehört.» Den Menschen eben. Dass man immer Leute trifft, dass es nicht anonym ist – das liebt er an Thun, einer Stadt, «die alles bietet, was man braucht».

Remo Berlinger ist kaum zehn Schritte vom Rathaus entfernt, da kommt ein Thuner Bürger strahlend auf ihn zu, wünscht ihm alles Gute. Und der langjährige Vizestadtschreiber mit dem Herzen am rechten Fleck und dem Schalk in den Augen, er sagt: «Ich habe die Leute einfach gern.»

(Berner Zeitung)